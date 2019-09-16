Розкриття резонансних справ щодо журналістів: прокурор

Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша прокоментував хід слідства по справах Гандзюк та Шеремета.

Він заявив, що справа Георгія Гонгадзе є розкритою, і вбивці вже понесли покарання. Тут немає жодних секретів, оскільки показання Пукача стали публічними, і потрібно або закривати цю справу, або дорозслідувати її, якщо там є ще нез'ясовані факти, заявив Голомша.

Він також дав прогноз стосовно розкриття резонансних справ у найближчі роки. Голомша зазначив, що для будь-якої української влади головним пріорітетом має бути свобода слова. За його словами зараз в Україні близько 60 нерозкритих резонансних справ, які стосуються журналістів, і, на його думку, українська влада має зробити все важливе. щоб розкрити їх.

Окрім іншого, Голомша заявив, що обов'язково потрібно говорити про причини та умови того, що сталось. Він зазначив, що в Україні велику силу мають монополісти, які сьогодні володіють цілими інформаційними корпораціями.

Серед важливих справ Голомша зазначив, що обов'язково зараз потрібно підняти справу Івасюка, оскільки є всі дані для того, щоб покарати замовників вбивства та самих вбивць.

Він також дав свої прогнози стосовно того, чи понесе відпвідальність Арсен Аваков за свою бездіяльність під час розкриття справи Каті Гандзюк.

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