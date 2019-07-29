Розкрито секрет високого IQ євреїв: результати досліджень

Вчені з'ясували, що ашкеназі – нащадки євреїв середньовічного Ельзасу, долини Рейну і Східної Європи – відрізняються високим IQ (коефіцієнт інтелекту).

До таких висновків дійшов ряд дослідників. Так, Стівен Пінкер, який читав лекції "Євреї, гени та інтелект" у 2007, заявив, що "їх середній IQ вимірюється між 108 і 115". Річард Лінн, автор "Інтелект американських євреїв" у 2004, говорить, що він "тільки" на половину вище – 107,5. Чарльз Мюррей у своєму есе від 2007-го "Єврейські генії" говорить, що "середня величина їх IQ десь у проміжку 107-115, з імовірним компромісом у 110". Річард Лінн і Тату Ванханен у "IQ і Глобальна Несправедливість" підрахували, що середній показник IQ євреїв – 115, що на 8 пунктів вище ніж загальноприйнятий IQ їхніх найближчих конкурентів – північно-східних азіатів – і приблизно на 40% вище, ніж загальне середнє значення.

Відзначається, що, згідно з генетичним дослідженням коледжу медицини Альберта Ейнштейна, кровна лінія ашкеназі відокремилася від інших єврейських груп приблизно 2500 років тому. Приблизно 80% євреїв усього світу сьогодні – ашкеназі.

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