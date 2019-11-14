Головна Новини
14 листопада • оновлено в 12:38
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Розкол у партії "Слуга народу" є неминучим: прогнози дипломата

135
Читати матеріал російською

Політичний експерт, дипломат Вадим Трюхан у прямому етері ObozTV прокоментував прийняття законопроекту про ринок землі в Україні.

"На мою думку, "Слуга народу" - це взагалі не партія. Це політичний проект, який був створений фактично під вибори. Люди там не збиралися на основі цінностей, тому розкол там є неминучим. Стосовно вчорашнього голосування, то це ж не перший випадок, коли не всі депутати проголосували за той чи інший законопроект. Вчора ми побачили, що є очевидні ознаки того, що немає єдності в рядах цієї політсили. І чим далі, тим більша кількість депутатів буде займати іншу позицію, аніж та, яку займає президент Зеленський", заявив Трюхан.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Вадим Трюхан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини