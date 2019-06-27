Розенко розповів про підвищення пенсій в Україні

Надбавка для українців з мінімальною пенсією, яку Кабмін вводить з 1 липня, до кінця 2019 року потребуватиме близько 4 млрд грн з бюджету.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"Динаміка доходів бюджету Пенсійного фонду свідчить про те, що за рахунок додаткових надходжень ми цю суму перекриємо. Тобто здійснення таких доплат до пенсії не призведе до збільшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду", – повідомив віце-прем'єр.

"Пенсії ми починаємо платити приблизно з 4 липня. До 4 липня перерахунок пенсій буде повністю завершено", – зазначив Розенко.

За його словами, 2,5 млн пенсіонерів отримають щомісячну надбавку до пенсії, її середній розмір буде 280-300 грн.

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