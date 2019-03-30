Роздягніться - ви в ефірі: Женя Бардаченко

Роздягніться - ви в ефірі: Женя Бардаченко288Читати матеріал російською
Женя Бардаченко. Він же Jay. Він же ходячий ероген. Дуже любить дівчат. Подейкують, що мав секс усюди, де ходила нога людини. Дещо знає про чаклунство. Добряче знається в карате. Фахівець західної культури. Шарить у економіці. Хитрун, веселун і герой програми, якого Алла все-одно роздягне!
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