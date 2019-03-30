Роздягніться - ви в ефірі: Женя Бардаченко

Женя Бардаченко. Він же Jay. Він же ходячий ероген. Дуже любить дівчат. Подейкують, що мав секс усюди, де ходила нога людини. Дещо знає про чаклунство. Добряче знається в карате. Фахівець західної культури. Шарить у економіці. Хитрун, веселун і герой програми, якого Алла все-одно роздягне!

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!