Роздягніться - ви в ефірі: В'ячеслав Соломка

Актор, телеведучий. У одному із серіалів продемонстрував свій корінь. Живе з мамою і щиро зізнається, що він "маменькин сынок". Впевнено стверджує, що його сексотип обожнюють жінки за 40. Є власником скромного вітчизняного "Запорожця". Часто звертається до астрологів та нумерологів. Фанат Мадонни. Боїться висоти. Краватки-метелики вважає атрибутом інтелектуальності та інтелігентності.