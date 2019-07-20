Роздягніться – ви в ефірі: Вадим Залеський

Роздягніться – ви в ефірі: Вадим Залеський74 Читати матеріал російською
Вадим Залеський – актор.
Хронічний оптиміст і заповзятий плейбой. Своїм девізом називає фразу: "Життя занадто коротке, щоб витрачати його на неприємні відчуття". Влітку займається віндсерфінгом, взимку – моржує. Полюбляє перевтілюватися у сексуально стурбовану бабусю, яка домагається зірок шоу-бізнесу. Знає, що таке чарівна трава, як гарно "відтягнутися" в клубі, а потім вміло орудувати веслами.
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