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Роздягніться – ви в ефірі: Вадим Залеський

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Вадим Залеський – актор.

Хронічний оптиміст і заповзятий плейбой. Своїм девізом називає фразу: "Життя занадто коротке, щоб витрачати його на неприємні відчуття". Влітку займається віндсерфінгом, взимку – моржує. Полюбляє перевтілюватися у сексуально стурбовану бабусю, яка домагається зірок шоу-бізнесу. Знає, що таке чарівна трава, як гарно "відтягнутися" в клубі, а потім вміло орудувати веслами.

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