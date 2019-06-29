Роздягніться – ви в ефірі: Олександр Павлік

Роздягніться – ви в ефірі: Олександр Павлік113Читати матеріал російською
Олександр Павлік. Мотоцикліст, футболіст, "еросто-ромазист", навіть вміє трохи добре співати. Має власний продюсерський центр. Влаштовує благодійні концерти. Побитися теж вміє, що продемонстрував у проекті "Битва". Добре приховує дружину, бо її фото важко знайти. Чи вміє співати син Давид – теж приховує. Але ми розберемося!
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