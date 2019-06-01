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Роздягніться – ви в ефірі: Олександр Матяш

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Олександр Матяш — ветеран АТО, який знає толк у спідній білизні. Започаткував власний бізнес по виготовленню "Трусямб" і "Шкарпетонів". Експерт у шашликах і знавець історії ІІ Світової. Любить давати поради, і не любить, якщо його перебивають. З невідомих причин ненавидить абрикоси і брудний посуд.

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Роздягніться - ви в ефіріЕфіри Oboz TV
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Олександр Матяш
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