Роздягніться – ви в ефірі: Олег Скрипка

Роздягніться – ви в ефірі: Олег Скрипка34Читати матеріал російською
Олег Скрипка – музикант, беззмінний фронтмен гурту "ВВ". Фізик-математик за освітою та рок-бунтар за вибором життя. Батько чотирьох дітей та десятка культурних проектів. Знавець української аутентики та французького шансону, етно-забав та джаз-кабаре. Збудував культурну "Країну мрій" та міцну родину. Має виноробну справу, власний городик і час на відверте інтерв`ю з Аллою Метлашевською.
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