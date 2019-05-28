Роздягніться – ви в ефірі: Олег Скрипка

Олег Скрипка – музикант, беззмінний фронтмен гурту "ВВ". Фізик-математик за освітою та рок-бунтар за вибором життя. Батько чотирьох дітей та десятка культурних проектів. Знавець української аутентики та французького шансону, етно-забав та джаз-кабаре. Збудував культурну "Країну мрій" та міцну родину. Має виноробну справу, власний городик і час на відверте інтерв`ю з Аллою Метлашевською.

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