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29 вересня • оновлено в 18:50
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Роздягніться - ви в ефірі! - Олег Коркушко. Актор театру і кіно. нескромний скромняга

1.3т Читати матеріал російською

Олег Коркушко стверджує, що анічогісінько не вміє робити в житті, при цьому у свої 24 роки встиг зіграти понад три десятки кіноролей.

Зауважує, що нахабність хороша риса характеру - але, при цьому запевняє що на таке в нього немає таланту. Помічений за інтелектуальним вуайеризмом: підглядає за людьми і "строчить" про них історії. Задля акторського досвіду клеїв дитячі іграшки на заводі. "Клеїти" неправдиві відповіді в програмі Алли Метлашевської може і захоче – але, навряд чи вийде!

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Роздягніться - ви в ефірі
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