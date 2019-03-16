Роздягніться - ви в ефірі: Нікіта Ломакін

Нікіта Ломакін — музикант, про якого є що розповісти. У 8-річному віці разом з другом з`їв запечену гадюку, варив зілля зі сколопендр. У дитинстві мріяв стати директором пивзаводу, чи архітектором. Не знає точно якої він національності. В одному з інтерв'ю назвав себе "якимсь хачем". Ломакіна зупиняла поліція, щоб перевірити у зв'язках з терористами. Під час закордонних подорожей плавав з африканськими акулами і підкорював скандинавські гори. У Норвегії залишився без грошей і ледве не загинув. Співака врятувала прихоплена горілка, яку продавав місцевому населенню. Сам Ломакін спиртного не вживає взагалі, мало їсть, спить, але не пропускає жодного заняття у спортзалі.

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