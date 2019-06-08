ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
МедОбозГоловна

Роздягніться – ви в ефірі: Максим Пустозвонов

14Читати матеріал російською

Максим Пустозвонов — професійний баскетболіст. Активне і яскраве життя - цілковито його стихія. Має імідж обезбашенного спортсмена та завзятого приколіста. Каже, що завжди за будь-який "кіпіш". Не любить сидіти на місці. Натомість полюбляє мандрувати, рибалити та влаштовувати "свято живота" на природі. Ходить з мамою у кіно, а з друзями - у клуби. Досі холостякує. Проте, запевняє, що вже задумується про створення сім`ї.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Роздягніться - ви в ефірі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Роздягніться - ви в ефіріЕфіри Oboz TV
Особа
Максим Пустозвонов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини