Роздягніться – ви в ефірі: Максим Пустозвонов

Максим Пустозвонов — професійний баскетболіст. Активне і яскраве життя - цілковито його стихія. Має імідж обезбашенного спортсмена та завзятого приколіста. Каже, що завжди за будь-який "кіпіш". Не любить сидіти на місці. Натомість полюбляє мандрувати, рибалити та влаштовувати "свято живота" на природі. Ходить з мамою у кіно, а з друзями - у клуби. Досі холостякує. Проте, запевняє, що вже задумується про створення сім`ї.

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