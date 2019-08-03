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Роздягніться - ви в ефірі. Костянтин Андріюк

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Костянтин Андріюк. Спортивний журналіст, "лосист", правдоруб. Свої сюжети називає фільмами.

Жартує про себе, що якби зараз був радянський союз, то він став би ідеальною кандидатурою для партії. Займається активістською діяльністю, розслідуваннями. Як добре він розслідує жіноче єство – розбираємось просто зараз!

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Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Особа
Костянтин Андріюк
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