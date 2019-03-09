Роздягніться – ви в ефірі: Євген Клопотенко

Євген Клопотенко. Майстер-шеф. витончений і підступний експерт по хавчику. Цинічний антирадянщик. Змушує людей їсти ненависні салати замість хліба зі смальцем. Його кухарські поради не дають спокою порядним бабусям у селах. Його ненавидять голубці і зажарені котлети. Він лютий ненависник майонезів і не правильних їстівних поєднань. Він упевнений в існуванні іншої, не домашньої їжі. він знає все про McDonalds. і він може з буряка, моркви, квашеної капусти і лобстера зробити найкращу сексі-справу світу. хоча – чи може?... і чи лише з цих продуктів?... протягом програми перевіримо!

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