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Роздягніться – ви в ефірі: Дмитро Жук

1.4тЧитати матеріал російською

Найбільш публічний Жук України. Хитрий і заповзятий, зваблює всіх дівчат. Зриває найкращі квіточки з вишень. Дружину вибрав з танцювальної стихії. Має власний стиль в одязі, ще й інших вирішив одягати. Любить довго спати, але і екстремалити. І дехто називає його "Боженька".

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Ефіри Oboz TVПряма трансляціяРоздягніться - ви в ефірі
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Дмитро Жук
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