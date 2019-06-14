Роздягніться – ви в ефірі: Дмитро Жук

Найбільш публічний Жук України. Хитрий і заповзятий, зваблює всіх дівчат. Зриває найкращі квіточки з вишень. Дружину вибрав з танцювальної стихії. Має власний стиль в одязі, ще й інших вирішив одягати. Любить довго спати, але і екстремалити. І дехто називає його "Боженька".

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