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Роздягніться – ви в ефірі: Дмитро Лалєнков

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Актор театру та кіно. Заслужений артист України. Дворазовий чемпіон Європи з боксу. Двічі в житті по-справжньому любив, має трьох синів. Вважає, що закохуватися - це безглузде заняття. Любить класичну та джазову музику і спортивну риболовлю. Знає, як засинати на сцені під час вистав.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Роздягніться - ви в ефірі
Особа
Дмитро Лаленков
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