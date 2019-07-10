Роздягніться – ви в ефірі: Дмитро Лалєнков

Роздягніться – ви в ефірі: Дмитро Лалєнков717 Читати матеріал російською
Актор театру та кіно. Заслужений артист України. Дворазовий чемпіон Європи з боксу. Двічі в житті по-справжньому любив, має трьох синів. Вважає, що закохуватися - це безглузде заняття. Любить класичну та джазову музику і спортивну риболовлю. Знає, як засинати на сцені під час вистав.
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