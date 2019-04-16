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Роздуті штати і функції: експерт назвав держоргани, на яких бюджет країни зможе економити

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Експерт "Реанімаційного Пакету Реформ" Ілля Несходовський зазначив, що переглядаючи видатки на освіту, медицину, аграрну та соціальну політику, замість цього уряд може привернути свою увагу на структури, наприклад, Генпрокуратури або МВС. Це, за словами експерта, не питання скорочення бюрократичних функцій, а питання роздутих штату та функцій.

Він нагадав, що говорячи про збільшення видатків на оборону за останні роки, насправді частина з них йшла не на армію, а на підрозділи МВС.

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