Розчленування Росії та новий прем'єр в Україні: прогнози експертів

Микола Томенко, громадський та політичний діяч, лідер Громадського руху "Рідна країна" у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував протистояння Туреччини та Сирії, а також хто може замінити пана Гончарука у кріслі прем'єр міністра Україні.

До їхньої розмови долучився російський громадський діяч Олександр Подрабінек, який дав коментарі стосовно заяви радника президента Туреччини Месута Хакки щодо того, що Росія буде розчленована в наслідок турецької помсти.

"Думаю, до таких виразів навряд чи можна відноситься серйозно. І в Кремлі, і в Туреччині, і в міжнародному співтоваристві – не думаю, що серйозно сприймуть цю заяву пана Хакки. Мені здається, це не та риторика, яка може бути присутнім в міжнародних відносинах в 21 столітті", - заявив Подрабінек.

Він також висловив припущення, що військовий конфлікт між двома державами відбуватиметься, але виключно на території Сирії.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!