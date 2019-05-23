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Розчаровані в Зеленський збирають підписи на його сайті

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На сайті президента України 22 травня зареєстрована електронна петиція за відставку Володимира Зеленського.

Станом на 15:13 четверга, 23 травня, її підписали більше 25 тисяч українців. У петиції йдеться, що дії нового глави держави розчарували народ.

"Шановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваше обличчя зовсім не об'єднує більшість українців, яку мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання й інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші Ваші заяви й дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", — йдеться в зверненні автора петиції Максима Безрука.

На сайті президента України 22 травня зареєстрована електронна петиція за відставку Володимира Зеленського.

Станом на 15:13 четверга, 23 травня, її підписали більше 25 тисяч українців. У петиції йдеться, що дії нового глави держави розчарували народ.

"Шановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваше обличчя зовсім не об'єднує більшість українців, яку мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання й інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші Ваші заяви й дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", — йдеться в зверненні автора петиції Максима Безрука.

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