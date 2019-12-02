Розбірки у стилі 90-х у Києві: загинула трирічна дитина

Речниця Шевченківського відділу поліції Анна Зубрєва у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини щодо обстрілу авто у Києві. За повідомленнями правоохоронців загинула дитина. Це трирічний син В'ячеслава Соболєва, на якого ймовірно готували замах. Дитина померла в кареті швидкої допомоги. Надзвичайна подія сталася на вул. Льва Толстого у столиці України.

"Вчора і сьогодні правоохоронці опитують всіх свідків та очевидців даної події, вилучають записи з камер відеоспостереження. Зараз оперативники проводять весь комплекс оперативно-розшукових заходів, щоб встановити підозрюваного і його затримати. Якщо їх затримають, їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Вчора о 17:15 були проведені дві поліцейські спецоперації, які тривають досі. І вони триватимуть", - зазначила Зубрева.

Вона також прокомметіровала стан Соболєва.

"З ним все нормально, і вчора теж все нормально було", - заявила спікер.

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