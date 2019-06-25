Росію попередили про наслідки за ігнорування Гаазького трибуналу

На Росію чекають серйозні наслідки за невиконання рішення Гаазького трибуналу з морського права щодо звільнення захоплених українських моряків.

Про це заявила виконувач обов'язків директора департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова.

"В першу чергу, це політичні та репутаційні наслідки. Всі розуміють, що невиконання такого роду наказів – це катастрофа для держави, і такого робити ніхто не може", – зазначила Золотарьова.

"Ми працюємо з усіма партнерами на майданчиках міжнародних організацій і показуємо те, що Росія не виконує накази, вона порушує міжнародний правопорядок. Це не просто вже якимось чином когось захоплювати, невиконання такого роду наказів – це абсолютно інший вимір порушень", – зазначила представник МЗС.

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