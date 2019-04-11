Росіяни попросили притулку в Україні: Obozrevatel News

Росіяни попросили притулку в Україні

Двоє російських поліцейських попросили політичного притулку в Україні. Ті звернулися до наших прикордонників на Харківщині у пункті пропуску “Гоптівка”. Росіяни переконують, що вдома їх переслідують за те, що вони боролися з розповсюдженням наркотиків у аптеках. І тепер на них тиснуть "впливові люди".

В Одеської області — новий голова

На сайті Адміністрації президента з`явився наказ про призначення нового тимчасово виконуючого обов`язків голови Одеської ОДА, ним стане Сергій Паращенко. Раніше він був першим заступником голови облдержадміністрації. Також на сайті президента з`явився указ про відсторонення нинішнього очільника області Максима Степанова.

Пікет проти гастролерів з Росії

У Києві затримали одинадцять осіб за бійку з охороною біля одного зі столичних клубів. Акцію влаштували близько 40 людей. Ті протестували проти виступу російської артистки, яка 19 квітня там має провести свій концерт.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся