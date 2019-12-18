Росіяни не виконали жодних зобов'язань з часу нормандської зустрічі: Мирослав Гай

Ветеран АТО Мирослав Гай у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Дениса Похили.

Він прокоментував результати нормандської зустрічі, заяви міністра Пристайка та дав прогнози щодо перебігу Мінського процесу та обміну полоненими.

"Є багато нюансів. Давайте говорити чесно. У нас сьогодні загиблий і чергові обстріли. З моменту нормандського формату у нас щодня були обстріли і сьогодні є загиблий. Росіяни жодних дій стосовно навіть старих пунктів нормандського формату та мінських домовленостей не виконують. А заява пана Пристайка про відсутність обмінного фонду це теж, якщо чесно, просто феєрична заява. По-перше, раніше обмінний фонд не обговорювався публічно, тому що про слабкість своїх позицій не варто говорити на весь світ, особливо перед такими важкими перемовинами. Це просто був пас росіянам, заява про готовність змінювати формат перемовин, вносити туди додаткові пункти", - заявив Гай.

Він додав, що також досі на Донбас офіційно не допущені представники ОБСЄ. На думку ветерана, жодні домовленості з російського боку не виконуються.

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