Росіяни масово скуповують йод в аптеках: паніка через радіацію

У Росії в містах Архангельськ і Северодвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.

Про це пише 29.RU, повідомляючи, що місцеві жителі налякані вибухами на військовому полігоні біля села Ненокса.

"Йод поки є. Але сьогодні дуже багато людей за ним приходили ... Є, але останні три години ну дуже багато людей приходили за йодом, мабуть, через новини про радіацію під Северодвінську", – розповідали фармацевти в аптеках.

При цьому губернатор Архангельської області Ігор Орлов повідомив, що рівень радіаційного фону знаходиться в межах норми: "Це підтверджено всіма службами, всіма системами контролю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинули дві людини, ще шість постраждали.

Також акваторію Двінського затоки в Архангельській області, де сталися вибух і пожежа, могли закрити через руйнування ракети і розливу токсичного палива.

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