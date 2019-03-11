МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфюмерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Росія зробить все, аби зірвати українську ракетну програму – військовий експерт

121Читати матеріал російською

Воєнний експерт Юрій Кочевенко зазначив, що не зважаючи на певне відставання від Росії у галузі розробок нових ракетних комплексів, у України є як науково-технічна так і виробнича база для розгортання ракетної програми з будівництва ракет середньої дальності. Проте, крім необхідності у значному фінансуванні, за його словами, керівництво РФ буде докладати максимальних зусиль для того, аби ця українська програма не була реалізована.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Юрій Кочевенко

Новини

Всі новини