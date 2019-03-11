Росія зробить все, аби зірвати українську ракетну програму – військовий експерт

Воєнний експерт Юрій Кочевенко зазначив, що не зважаючи на певне відставання від Росії у галузі розробок нових ракетних комплексів, у України є як науково-технічна так і виробнича база для розгортання ракетної програми з будівництва ракет середньої дальності. Проте, крім необхідності у значному фінансуванні, за його словами, керівництво РФ буде докладати максимальних зусиль для того, аби ця українська програма не була реалізована.

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