Росія заявляє про необхідність деескалації напруги із НАТО: коментар депутатки
Народна депутатка України Ірина Верещук у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.
Вона прокоментувала заяву РФ щодо необхідності деескалації напруги між Росією та НАТО.
"Москва маніпуліє і грає словами, але як ви бачите, що від НАТО також лунають відповідні заяви. Про це говорить і Макронн, і Расмуссен, навіть Анджей Дуда, коли вони говорять про те, що потрібно покращувати відносини, а натомість всі посилюють свої позиції", - заявила Верещук.
Вона також прокоментувала ситуацію, в якій може опинитися Україна у зв'язку із подібними заявами.
"Із 2008 року ми не стали ані на крок ближчими до НАТО, увесь цей час ми знаходимось у висхідній точці. Так ми змінюємося, провадимо реформи. Але політично ми ані на крок не наблизилось до НАТО із квітня 2008 року", - зазначила Верещук.
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