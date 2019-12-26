Росія заявляє про необхідність деескалації напруги із НАТО: коментар депутатки

Народна депутатка України Ірина Верещук у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала заяву РФ щодо необхідності деескалації напруги між Росією та НАТО.

"Москва маніпуліє і грає словами, але як ви бачите, що від НАТО також лунають відповідні заяви. Про це говорить і Макронн, і Расмуссен, навіть Анджей Дуда, коли вони говорять про те, що потрібно покращувати відносини, а натомість всі посилюють свої позиції", - заявила Верещук.

Вона також прокоментувала ситуацію, в якій може опинитися Україна у зв'язку із подібними заявами.

"Із 2008 року ми не стали ані на крок ближчими до НАТО, увесь цей час ми знаходимось у висхідній точці. Так ми змінюємося, провадимо реформи. Але політично ми ані на крок не наблизилось до НАТО із квітня 2008 року", - зазначила Верещук.

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