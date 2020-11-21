Росія завантажила гумконвой до Карабаху

Мирослав Семенюк Відео 11:35, 21.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

День Гідності та Свободи: Україна відзначає сьому річницю Євромайдану. Фото і відео

Лукашенко видав, що спецслужби США створили в Києві "центр із розгойдування планети"

Екссоліст "Грибів" Бардаш: я був на Майдані і це було моєю великою помилкою

Клоуни доцарювалися: в казначействі грошей немає

"Тітушки" під будинком Порошенка – приїхали на автобусах, отримують по 250 грн