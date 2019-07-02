Росія відкрито заявляла, що повертається в ПАРЄ для того, щоб атакувати Україну – народний депутат

Народний депутат України Віктор Єленський зазначив, що Росія заявляла практично відкрито, що вони повертаються в ПАРЄ для того, аби не в останню чергу атакувати Україну.

На його думку, Росія переймається тими питаннями, які б могли дискредитувати і стримувати Україну. Саме для цього, за його словами, у Кремлі вигадують різні приводи для того, щоб утворювати штучні загострення і поширювати у міжнародній спільноті думку про те, що весь негативний імідж Росії у світі, це все вигадки України.

Він підкреслив, що у Кремлі готові для цього використовувати будь-які міжнародні майданчики. І скликання Радбезу ООН з мовного питання в Україні повністю відповідає цій стратегії. Він вважає, що на цьому засіданні Росія буде намагатися зіграти на ставленні західних демократій до національних та мовних меншин та намагатимуться довести, що саме до цих груп в Україні здійснюються утиски.

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