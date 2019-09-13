Росія сама штовхає Україну в НАТО: американський військовий

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах прокоментував багатонаціональні навчання за участі військовослужбовців із 14 країн, які пройдуть у Львівській області.

Він зазначив, що метою цих навчань є показати, що цивілізований світ на боці України, не лише в економічних та політичних питання, а і у військовій сфері. Росія у даному випадку на подібні навчання реагує заявами про агресію в її бік, про те, що РФ оточена ворогами. Тому ці навчання певною мірою також вигідні і владі РФ, пояснив військовий.

Капітан першого рангу ВМС США заявив, що дружити потрібно з усіма, але це не завжди залежить лише від України. Україна зараз активно хоче вступити до складу НАТО саме через агресію збоку РФ. Якби Путін не поводив себе агресивно, якби він не анексував частину територіхї України, то Україна би не намагалась захистити себе, шукаючи нових союзників.

"Якщо ви не хочете, щоб НАТО наближалось до ваших кордонів, то припиніть нападати на ваших сусідів", - додав Табах.

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