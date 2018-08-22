МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
МедОбозГоловна

У Росії немає ресурсів для руху вперед - експерт-міжнародник

114Читати новину російською

Експерт із міжнародних питань Руслан Осипенко вважає, що напівтаємна зустріч радника президента США Дональда Трампа з зовнішньополітичних питань Джона Болтона в Женеві з секретарем російського Радбезу Миколою Патрушевим і його офіційний візит до Києва на День незалежності України підкреслює - США ігнорують прагнення Росії до створення своїх "зон інтересів".

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVСтудія OBOZREVATEL
Особа
Руслан Осипенко

Новини ObozTV

Всі новини
Загрузка...