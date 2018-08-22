У Росії немає ресурсів для руху вперед - експерт-міжнародник

Експерт із міжнародних питань Руслан Осипенко вважає, що напівтаємна зустріч радника президента США Дональда Трампа з зовнішньополітичних питань Джона Болтона в Женеві з секретарем російського Радбезу Миколою Патрушевим і його офіційний візит до Києва на День незалежності України підкреслює - США ігнорують прагнення Росії до створення своїх "зон інтересів".