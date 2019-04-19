Росія ні при чому: Мелітопольський суд прийняв кричуще рішення по збитому українському Іл-76

Суддя Мелітопольського районного суду Запорізької області Юлія Горбачова 16 квітня відмовила вдові й семирічній доньці командира ІЛ-76, збитого російськими терористами в 2014 році, у встановленні юридичного факту загибелі їхнього чоловіка і батька — підполковника Олександра Білого — в результаті збройної агресії Росії проти України.

Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL написав український політик, лідер правозахисного руху "Сила права" Андрій Сенченко. За його словами, приймаючи таке рішення, суддя знала, що за останні 4 роки сотні суддів винесли в інтересах постраждалих від російської агресії до тисячі таких рішень, ініційованих "Силою права".

"Вона знала, що Верховний суд України, підтримавши правову позицію їхньої команди, виніс вже десять подібних рішень", — зазначив він.

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