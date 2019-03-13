Росія може відмовитися від польотів в космос: ракети хочуть заправляти спиртом

Гендиректор компанії-розробника ракети для туристичних польотів не виключив "баловство" співробітників етиловим спиртом зі складу. Ракета для суборбітальних польотів туристів, яку з майданчика в Нижньогородській області РФ хочуть запускати в компанії КосмоКурс, буде літати на спирті. Про це розповів російському пропагандистському ресурсу ТАСС гендиректор проекту Павло Пушкін.

"В якості окислювача - рідкий кисень, як пальне - етиловий спирт, який в розведеному вигляді ми знаємо як горілку", - сказав він. Пушкін заявив, що проблем з крадіжками етанолу "виникнути не повинно" - склад буде охоронятися.

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