Росія має сильнішу позицію у перемовинах з Україною: експерт-міжнародник

Головний білоруський дипломат Володимир Макей заявив, що мінські домовленості дають збій, і до переговорів у Мінському форматі потрібно залучити США.

Інтерес США, за словами Макея, тут однозначно присутній, а якщо присутні їхні інтереси, то потрібно запросити їх до діалогу. Ч

Про те, чи потрібно Україні йти на умови "формули Штайнмаєра" та чи потрібно залучати США до перемовин щодо ситуації на Донбасі, у прямому ефірі ObozTV ведучий Вадим Колодійчук поспілкувався із експертом з міжнародних питань Миколою Бєлєсковим.

Він заявив, що якщо читати саму формулу Штайнмаєра, тобто те, що під нею мають на увазі сторони, сама по собі формула не звучить страхітливо. Тобто, формально нічого страшного тут немає. Проте формально, якщо ми забуваємо про більш детальні моменти, наприклад, присутність росіян на цих територіях під час виборів, то створюються умови для розв'язання конфлікту, зазначив Бєлєсков.

Росія у цих перемовинах однозначно має сильнішу позицію, додав він.

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