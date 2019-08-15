Росія має повернути витік Дніпра Білорусі: аналітик

Якщо Росія вирішить реалізувати поворот русла річки Дніпро, яка бере початок у Смоленській області, тоді вона повинна повернути ці території Білорусі як її історичні землі.

Таку думку висловив білоруський аналітик Ігор Тишкевич на своїй сторінці у Facebook, коментуючи скандальні претензії Росії з приводу того, що води Дніпра нібито є "споконвічно російськими".

"У Росії зробили заяву про можливість перекидання "споконвічно російських" вод від витоків Дніпра в обхід України до "споконвічно російського" Криму. З одного боку, а чому б і ні – ось говорили, що стародавні укри Чорне море викопали. Так заради Бога – лопату в зуби і копати річку, зокрема по дну вже викопаного Чорного моря", – іронізує він.

"Але є й інший бік медалі. За поребриком сказали про витоки Дніпра і нагадали, що вони знаходяться у Смоленській області. На цьому місці на слові "споконвічно" прокинулися білоруси. Як-не-як, Смоленськ – білоруське місто, і це визнавали навіть більшовики", – додав експерт.

Тишкевич нагадав, що СРРБ була проголошена саме у Смоленську, і саме Смоленськ як білоруське місто, підконтрольне на той час більшовикам, було першою столицею "радянської Білорусі". Отже, він має бути повернутий.

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