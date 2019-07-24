Косянчук: Україна заробила 2 млн євро на "брудній нафті" Путіна

Чи отримає Україна компенсацію від Росії за "брудну нафту" (з підвищеним вмістом органічних хлоридів), яка весною 2019 року потрапила в трубопроводи?

Експерт нафтогазового ринку України Леонід Косянчук поділився в коментарі ObozTV інсайдерською інформацією.

"Наскільки мені відомо з першоджерел, то Україна отримала певну компенсацію. На сьогоднішній день "Укртранснафта" навіть має з цього зиск приблизно в 2 млн євро. Тобто, ми навіть виграли від цього", – повідомив Косянчук.

За його даними, судового розгляду будь-якої претензії не було. "Там все полюбовно вирішилося. В рамках домовленостей Миколи Миколайовича, нинішнього керівника "Укртранснафти", і керівництва "Транснафти Росії ", – розповів він.

Подробиці дізнайтеся в цьому випуску Підсумків.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!