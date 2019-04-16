Росія хоче заповнити демографічну яму громадянами України

Росія збирається ввести спрощений порядок надання громадянства українцям, які проживають у терористичних "Л/ДНР", відразу після другого туру президентських виборів в Україні.

Проект відповідного указу президента Володимира Путіна вже підготовлений, повідомляють джерела видання РБК. Зазначається, що жителі Донбасу нібито зможуть отримати документи без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги про проживання у Росії більш ніж п'ять років.

"Силовикам зможуть видати на місці, цивільним треба буде виїздити до Ростовської області (Матвіїв Курган). У бюджетних установах збирають інформацію про те, у кого є паспорт "ДНР", а у кого немає", — розповіло джерело.

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