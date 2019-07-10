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Росія хоче посісти місце СРСР? Експерт розповів про "театр військових дій"

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Про витівку Росії під час міжнародних навчань Sea Breeze 2019 в Чорному морі – військовий експерт Олег Старіков.

Навіщо корабель РФ "Сметливий" зайшов у закритий для мореплавання район? Що це було – свідома провокація чи технічна несправність? Обговорюємо зухвалу поведінку Росії в Чорному і Балтійському морях.

"Йде ескалація між РФ і НАТО. Світ уже перейшов в стадію холодної війни. Архітектура безпеки в принципі зруйнована – після Осетії, Абхазії, Криму і Донбасу... Я припускаю, що Росія вимагає наново переписати міжнародну архітектуру безпеки, і хоче посісти в ній місце Радянського союзу .. А море – це театр військових дій", – каже Старіков.

Детальніше про ситуацію на кордонах РФ і НАТО, а також про скасування параду на День Незалежності та скандал з президентом Володимиром Зеленським – в цьому випуску Підсумків.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Олег Стариков
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