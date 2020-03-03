Росія готується до війни? 90 тис. військових на кордоні з Україною

Угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України на тимчасово окупованій території у Донецькій, Луганській областях та Криму складає близько 87-90 тисяч військовослужбовців

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Також це 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів та 6 підводних човнів", – повідомив представник ГУР.

Скібіцький також зазначив, що ці угруповання Росія може посилити за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦОМР), які можуть мобілізувати близько 40 тисяч осіб.

"У безпосередній близькості від наших кордонів фактично завершене створення ЦЗМР в н. п. Богучар (Бєлгородська область), Каменськ-Шахтинському (Ростовська область), а також на території АР Крим (Новоозерне)", – додали в Головному управлінні розвідки.

Скібіцький також зазначив, що нарощування угруповання військ РФ насамперед у Західному і Південному військових округах розпочалося одразу після початку агресії проти України.

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