Росія готується до більш широких агресивних дій, – Гай

Миролюбна риторика щодо Російської Федерації, яку останнім часом використовує керівництво України, недоречна в умовах наявної військової загрози з боку РФ.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив ветеран АТО, волонтер, журналіст Мирослав Гай. "Росія готується до більш широких агресивних дій, а ми їм кажемо, що ми бачимо у них в очах мир", – заявив він.

Зокрема, Гай звернув увагу на факти порушення умов розведення сил і режиму припинення вогню.

"Ми почали розведення, коли у нас щодня були обстріли з важкої артилерії. Зараз ми пропонуємо знову продовжити розведення попри те, що мало б відбуватися розмінування, але ОБСЄ звітують, що вони бачать нові протитанкові міни вздовж доріг, які встановлюють російські найманці", – підкреслив волонтер.

Він також звернув увагу на потенційну небезпеку, що становлять російські військові навчання "Кавказ-2020". Офіцер нагадав про те, що війна в Грузії 2008 року розпочалася саме під прикриттям подібних навчань Росії.

"В 2008 році теж був пан Штайнмайєр зі своїм мирним планом. Було відведення військ з грузинської сторони під тиском Росії, були підписані мирні домовленості, а після цього відбулося перегрупування російських військ і окупована нова частина Грузії – Осетія", – нагадав він.

Гай припустив, що, можливо, миролюбна риторика використовується українською стороною, щоб "заспокоїти і задобрити російську сторону, сподіваючись, що це зможе полегшити перемовини в Мінську, що Росія піде на якісь поступки".

Разом з тим офіцер підкреслив, що "Росія не відстане, не відлізе від України, доки не досягне своїх цілей". "А цілі у них дуже прості – вони хочуть, щоб ми були не в НАТО, не в Європейському Союзі, а щоб ми були в новій союзній державі, яку пан Путін будує разом з Лукашенком", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, керівник української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія нібито стомилася від війни на Донбасі.

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