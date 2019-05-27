Росія ділить українських в'язнів за ''ступенем важливості''

Правозахисниця Марія Томак зазначила, що для українських правозахисників, доля і свобода всіх українських полонених в Криму, на Донбасі і Росії, є рівно важливими. Але, на її думку, в очах кремлівської адміністрації Олег Сенцов не "дорівнює" Руслану Зейтуллаеву, про існування якого, на відміну від Сенцова, президент Росії Володимир Путін гадки не має.

На її переконання, позиція Путіна по подальшій долі Сенцова буде дуже жорсткою тому що, після такої світової підтримки на його звільнення, за її словами, важко уявити, що має трапитись, аби переконати Путіна звільнити українського режисера.

Правозахисниця додала, що в Росія чітко диференціює різних українських ув'язнених; ті, хто ув'язнений в Криму трактується інакше від тих, кого затримали на території Росії. А звільнення лідерів кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза відбулось за невідомої причини, а підстави для такого звільнення, яке на думку правозахисниці було помилуванням, було засекречено.

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