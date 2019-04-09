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Російськомовний Порошенко здивував зверненням до жителів Донбасу польською та румунською

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Президент України Петро Порошенко раптово заговорив болгарською, румунською та польською, закликаючи жителів Донбасу зберегти країну і не акцентувати увагу на проблемі мови.

Із незвичайним посланням виступив він в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок, 8 квітня.

"Перша позиція: ми повинні зберегти Україну. І ніхто не буде зазіхати на ваше право говорити російською. Я дуже добре вас розумію. Я сам російськомовний. Я вже кілька разів говорив, що раніше говорив тільки російською. Для мене це природно і я готовий позмагатися з ким завгодно, написати диктант або твір", – сказав президент.

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