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Російський ядерний центр закупить ікони зі стразами

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Федеральний ядерний центр НДІ експериментальної фізики закупить купить ікони, картини і книги на суму понад 2,3 мільйона рублів, повідомляє видання "В городе N".

Згідно з документами про закупівлі, центр планує купити 76 ікон Серафима Саровського зі стразами. Ціна однієї ікони — близько 3,7 тисячі рублів (1500 гривень). Ще там хочуть закупити 90 триптихів Саровской пустелі за ціною близько 7,3 тисячі рублів (3000 гривень) кожна та два види панно: "дзеркальне Саровська пустель" — дві штуки по 14,2 тисячі рублів (5800 гривень) кожне панно, а також " Саровська пустель у Флокірована упаковці" — 64 штуки по 7,8 тисячі рублів.

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