Російський телеканал "витер ноги" об Зеленського

Путінський канал "Росія" в новорічному "вогнику" витер ноги об Зеленського.

"Мерзенне видовище. М'яко кажучи - обісрали в низенному вигляді.

Мабуть, декому треба ще раз зателефонувати Путіну. У мене чимало претензій до президента України, і я їх висловлюю публічно. Тому що я громадянин України і тому що мені не байдуже, що відбувається. Але коли незрозуміло хто, незрозуміло звідки, після Криму і Донбасу, та ще й в подібній формі, дозволяє собі насміхатися над Україною в особі Зеленського, то це викликає у мене неприйняття і виправдане обурення.

Ці виродки не бачать колод в своєму оці, але помічають смітинку в чужому. Ну, раз самі росіяни не здатні публічно сміятися над Путіним, то впевнений, що Квартал-95 зможе їм найближчим часом відповісти, якщо не буде зайнятий створенням чергового номера про Гонтареву. Або не зможе? Або не дозволять? У будь-якому випадку зрозуміло, що все показане на російських каналах узгоджується з Кремлем. І якщо залишити це без відповіді, то буде продовження. І це буде знову плювок не тільки в Зеленського, але і у всіх нас", - так прокоментував цей випадок Борислав Береза.

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