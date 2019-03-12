Російський газ стає європейським вже на території України: Ніколаєнко розкрив схеми ''Нафтогазу''

Голова політичної партії "ОСНОВА" Андрій Ніколаєнко зазначив, що претензії до голови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва полягають не стільки у непристойно великий зарплаті, скільки до того, що вона, як і віртуальні премії, платяться за начеб-то проведені реформи у нафтогазовому секторі.

За його словами, перенаправлення грошових потоків, які нині видаються за ефективну фінансову діяльність, відсутність росту видобутку власного газу і залучення іноземних інвестицій, це і є ті показники, за якими має бути оцінена робота Коболева, як у фінансовому, так і у кар'єрному сенсі.

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