Російські терористи ''ДНР'' поскаржилися на хороше життя в Україні

Один із соратників російського терориста Ігоря Гиркин (Стрелкова) на прізвисько "Прапор", який в 2014 році був одним з тих, хто захоплював український Слов'янськ, розповів про те, наскільки привабливими вже зараз є умови життя в Україні, на відміну від території Донбасу, окупованій російськими-терористичними військами.

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