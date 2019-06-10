Російські силовики проводять чергові обшуки в анексованому Криму: Obozrevatel News

Затримання в Криму

Російські силовики проводять чергові обшуки в анексованому Криму- у селах Строганівка, Малий Маяк та Кам`янка Сімферопольського району. Затримали вже кілька людей. Декого відвезли в невідомому напрямку- пише "Кримська солідарність" у Facebook.

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про затримання співробітниками російських силових структур у анексованому Криму, в місті Джанкой, кримськотатарської правозахисниці і журналістки. Лутфіє Зудієву відвезли до Сімферополя для складання протоколу. Також в цей день була затримана координатор громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієва. Через деякий час обох відпустили.

Українців підозрюють у пограбуванні у Бангладеш

Шістьом українцям, яких разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії затримала поліція Бангладеш, звинуватили у пограбуванні банкомату. Кажуть: вони були у складі організованої злочинної групи та чинили спротив поліції під час затримання.

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Кирило Тимошенко, який і провів зустріч з родичами затриманих українців. Також відомо, що затримані проживають у місті Бердичів Житомирської області. Їм від 18 до 45ти років. До Бангладеш поїхали відпочивати. Найближчим часом туди вилітає консульська група. Вона має з'ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу.

Вибори у Казахстані

У Казахстані відбулися дострокові вибори президента. За даними екзит-полів – 70 відсотків голосів набрав чинний глава країни – Касим-Жомарт Токаєв. Він очолює правлячу партію та входить до наближених людей свого попередника – Нурсултана Назарбаєва. Водночас, близько півтисячі людей вийшли на мітинги протесту. Стверджують: вибори несправедливі, а їхній результат відомий наперед. Поліція затримала кілька десятків мітингувальників . Чинна ж влада впевнена – жодних порушень під час волевиявлення не відбулося. Чергові вибори глави Казахстану мали відбутися у 2020-му році. Але їх оголосили достроково через те, що у березні Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента країни.

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