Російські пропагандисти в Криму видали українських військових за росіян

У анексованому Криму пропагандистський телеканал потрапив в халепу через фотографії офіцерів Національної гвардії України.

Як повідомляється в Telegram "Кримський канал", оконфузився севастопольський держканал ІКС.

В ефірі проанонсували всеросійський фестиваль духових оркестрів Росгвардіі кадром з параду українських військовослужбовців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на своєму брифінгу використовувала карту РФ без тимчасово анексованого українського Криму.

Крім того, вона осоромилася і тим, що кордони РФ на ній з країнами-членами НАТО позначені неестетичним жовтим кольором.

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