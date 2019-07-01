Російські армійські корпуси міняють зелені каски на блакитні шоломи ''миротворців'' – експерт

Військовий експерт Олег Старіков коментує завершення розведення сил особового складу ЗСУ та незаконних збройних формувань у Станиці Луганській.

"За російською методологією ведення гибридної війни, наступним кроком має стати "миротворча операція", коли російські збройні військові формування змінюють зелені армійські каски, на блакитні шоломи "миротворців", – вважає експерт.

Говоримо про те, чи це є позитивним сигналом або небезпекою для Станиці Луганській, через можливу часткову окупацію проросійськими бойовиками?

Чи можна довіряти інформації ОБСЄ, щодо відведення формувань бойовиків? Які наступні міста можуть залишити українські війська?

Відповіді на ці та інші питання щодо ситуації на Донбасі – в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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