Російська вакцина і віп-вакцинування

Obozrevatel Відео 08:30, 13.01.2021

Скандали з вакцинуванням від коронавірусу в Україні не стихають.

До можливої реєстрації в Україні російського препарату додалося ще "приватне вакцинування" можновладців. Ми вирішили розпитати українців, чи готові вони вакцинуватись "Супутник V" і як ставлять до підпільного вакцинування американським препаратом?

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